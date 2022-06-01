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Леонков: новейшие ракеты «Циркон» заставят флот США испытывать панику в 1000 км от России

Леонков: новейшие ракеты «Циркон» заставят флот США испытывать панику в 1000 км от России
Федеральное агентство новостей

Фрегат «Адмирал Горшков» успешно выполнил цикл испытаний новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон», заявил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев, передает РИА Новости. Военный эксперт Алексей Леонков объяснил в беседе с «Народными Новостями», что с появлением новой ракеты Москва изменит расстановку сил в мировом океане, а флот США больше не сможет чувствовать себя вольготно на расстоянии 1000 км от границ РФ.

«Цикл испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно выполнил фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», подтвердив готовность и самого носителя, и нового оружия. В конце прошлой недели вы были свидетелями очередного успешного применения фрегатом Северного флота ракеты «Циркон» из высокоширотных районов Баренцева моря по цели, находящейся в Белом море на удалении около 1000 километров», — отметил адмирал Моисеев.

globallookpress.com/MOD Russia
globallookpress.com/MOD Russia

Россия меняет правила игры

Гиперзвуковые противокорабельные ракеты будут устанавливаться не только на новые российские корабли, но и на те, что прошли глубокую модернизацию, напомнил Алексей Леонков. По его словам, сегодня ни у одной страны мира нет средств для сдерживания «Циркона». Проблема любого потенциального противника РФ в том, что современные локаторы далеко не всегда способны даже засечь пуск подобной ракеты, и тем более, не успевают навести на нее средства ПВО.

«У нашего противника не существует корабельных систем противовоздушной обороны, способных перехватить «Циркон». Единственная рабочая ракета США — SM-3, показавшая скорость около двух чисел Маха, — не способна перехватить «Циркон», маневрирующий на скорости порядка 9-10 чисел Маха. К тому же, российская ракета работает на дальности порядка 1000 км, то есть, совершая полет, он летит по непредсказуемой траектории», — пояснил наш собеседник.

Yao Qilin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Yao Qilin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Немаловажная особенность «Циркона» в том, что он относится к стайному типу ракет, который не работает в одиночку. Стайным способом могут быть поражены целые корабельно-ударные или авианосные группы. Даже, если противник засек пуск российского гиперзвука, у него физически нет возможности спастись.

«Далее (после пуска — Прим. ред.) он снижается, идет на предельно низких высотах, выполняя противозенитные маневры. Сбить его практически невозможно. Американцы как-то посчитали, сколько уйдет зенитных управляемых ракет, чтобы сбить «Циркон». Получился расход — от 25 до 50 ракет на одну. У одной корабельной группировки просто нет такого количества ракет. К тому же «Циркон» будет приближаться к цели со своими «сотоварищами», а не один», — констатировал Леонков.

US Navy/via Globallookpress.com
US Navy/via Globallookpress.com

США остались далеко позади

Пентагон уже не первый год усиленно работает над созданием гиперзвукового оружия, однако сейчас собирается выйти лишь на прототип примерно к 2027 году. Однако, подчеркнул военных эксперт, речь идет не об аналоге «Циркона», а о крылатой ракете наподобие «Томагавка» со сверхзвуковой скоростью. То есть она сможет работать лишь по наземным целям. С противокорабельной ракетой куда сложнее, поскольку у США просто нет соответствующей конструкторско-исследовательской школы, как была в СССР, а затем и в России.

«У них был проект, в рамках которого они пытались создать ракету, теоретически позволяющую выйти на гиперзвуковые технологии. Была программа по созданию противокорабельных ракет пятого поколения. Там было две ракеты: авиационного базирования под названием LRASM-A и морского — LRASM-B. Последняя должна была иметь сверхзвуковую скорость. В 2012 году проект закрыли. Американцы посчитали, что создание этого оружия сопряжено с высокими технологическими рисками, а также имеет высокую стоимость. Невозможно сразу прыгнуть с дозвуковой к гиперзвуковой ракете — технический нонсенс, который невозможен», — отметил собеседник НН.

prt scr youtube.com / Юрий Котенок
prt scr youtube.com / Юрий Котенок

Россия опередила США примерно на 15 лет с точки зрения гиперзвуковых технологий. Москва получила огромное преимущество, уже работая над еще более совершенными видами вооружений, пока Вашингтон находится у самого старта, обучив свою ракету лишь летать. Теперь американским инженерам предстоит заставить ее маневрировать и точно попадать в цель, а это крайне непростые технические задачи.

«Чтобы их решить, необходимы прорывные технологии. Как правило, США получали подобные технологии в результате технического шпионажа или покупки специалистов, имевших соответствующий опыт. Сейчас с этим большие проблемы, а вырастить собственную конструкторскую и исследовательскую школы за короткий срок просто невозможно, даже залив все деньгами. Американцы уже потратили на гиперзвук более 15 млрд долларов, а результат только в том, что ракеты научили летать», — резюмировал Леонков.

Ранее американское издание 19FortyFive сообщило, что новейшие российские подлодки бросят вызов господству США в Тихом океане.

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