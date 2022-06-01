Леонков: новейшие ракеты «Циркон» заставят флот США испытывать панику в 1000 км от России

Фрегат «Адмирал Горшков» успешно выполнил цикл испытаний новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон», заявил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев, передает РИА Новости. Военный эксперт Алексей Леонков объяснил в беседе с «Народными Новостями», что с появлением новой ракеты Москва изменит расстановку сил в мировом океане, а флот США больше не сможет чувствовать себя вольготно на расстоянии 1000 км от границ РФ.
«Цикл испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно выполнил фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», подтвердив готовность и самого носителя, и нового оружия. В конце прошлой недели вы были свидетелями очередного успешного применения фрегатом Северного флота ракеты «Циркон» из высокоширотных районов Баренцева моря по цели, находящейся в Белом море на удалении около 1000 километров», — отметил адмирал Моисеев.
Россия меняет правила игры
Гиперзвуковые противокорабельные ракеты будут устанавливаться не только на новые российские корабли, но и на те, что прошли глубокую модернизацию, напомнил Алексей Леонков. По его словам, сегодня ни у одной страны мира нет средств для сдерживания «Циркона». Проблема любого потенциального противника РФ в том, что современные локаторы далеко не всегда способны даже засечь пуск подобной ракеты, и тем более, не успевают навести на нее средства ПВО.
«У нашего противника не существует корабельных систем противовоздушной обороны, способных перехватить «Циркон». Единственная рабочая ракета США — SM-3, показавшая скорость около двух чисел Маха, — не способна перехватить «Циркон», маневрирующий на скорости порядка 9-10 чисел Маха. К тому же, российская ракета работает на дальности порядка 1000 км, то есть, совершая полет, он летит по непредсказуемой траектории», — пояснил наш собеседник.
Немаловажная особенность «Циркона» в том, что он относится к стайному типу ракет, который не работает в одиночку. Стайным способом могут быть поражены целые корабельно-ударные или авианосные группы. Даже, если противник засек пуск российского гиперзвука, у него физически нет возможности спастись.
«Далее (после пуска — Прим. ред.) он снижается, идет на предельно низких высотах, выполняя противозенитные маневры. Сбить его практически невозможно. Американцы как-то посчитали, сколько уйдет зенитных управляемых ракет, чтобы сбить «Циркон». Получился расход — от 25 до 50 ракет на одну. У одной корабельной группировки просто нет такого количества ракет. К тому же «Циркон» будет приближаться к цели со своими «сотоварищами», а не один», — констатировал Леонков.
США остались далеко позади
Пентагон уже не первый год усиленно работает над созданием гиперзвукового оружия, однако сейчас собирается выйти лишь на прототип примерно к 2027 году. Однако, подчеркнул военных эксперт, речь идет не об аналоге «Циркона», а о крылатой ракете наподобие «Томагавка» со сверхзвуковой скоростью. То есть она сможет работать лишь по наземным целям. С противокорабельной ракетой куда сложнее, поскольку у США просто нет соответствующей конструкторско-исследовательской школы, как была в СССР, а затем и в России.
«У них был проект, в рамках которого они пытались создать ракету, теоретически позволяющую выйти на гиперзвуковые технологии. Была программа по созданию противокорабельных ракет пятого поколения. Там было две ракеты: авиационного базирования под названием LRASM-A и морского — LRASM-B. Последняя должна была иметь сверхзвуковую скорость. В 2012 году проект закрыли. Американцы посчитали, что создание этого оружия сопряжено с высокими технологическими рисками, а также имеет высокую стоимость. Невозможно сразу прыгнуть с дозвуковой к гиперзвуковой ракете — технический нонсенс, который невозможен», — отметил собеседник НН.
Россия опередила США примерно на 15 лет с точки зрения гиперзвуковых технологий. Москва получила огромное преимущество, уже работая над еще более совершенными видами вооружений, пока Вашингтон находится у самого старта, обучив свою ракету лишь летать. Теперь американским инженерам предстоит заставить ее маневрировать и точно попадать в цель, а это крайне непростые технические задачи.
«Чтобы их решить, необходимы прорывные технологии. Как правило, США получали подобные технологии в результате технического шпионажа или покупки специалистов, имевших соответствующий опыт. Сейчас с этим большие проблемы, а вырастить собственную конструкторскую и исследовательскую школы за короткий срок просто невозможно, даже залив все деньгами. Американцы уже потратили на гиперзвук более 15 млрд долларов, а результат только в том, что ракеты научили летать», — резюмировал Леонков.
Ранее американское издание 19FortyFive сообщило, что новейшие российские подлодки бросят вызов господству США в Тихом океане.