Леонков: новейшие ракеты «Циркон» заставят флот США испытывать панику в 1000 км от России

Пентагон уже не первый год усиленно работает над созданием гиперзвукового оружия, однако сейчас собирается выйти лишь на прототип примерно к 2027 году. Однако, подчеркнул военных эксперт, речь идет не об аналоге «Циркона», а о крылатой ракете наподобие «Томагавка» со сверхзвуковой скоростью. То есть она сможет работать лишь по наземным целям. С противокорабельной ракетой куда сложнее, поскольку у США просто нет соответствующей конструкторско-исследовательской школы, как была в СССР, а затем и в России.