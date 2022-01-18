Леонков назвал подлодки «Борей» возможным ответом России на отказ США в гарантиях безопасности

Ответом России на отказ Запада предоставить юридические гарантии безопасности может стать появление стратегических атомных подводных лодок проекта «Борей» в Атлантике. Об этом сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

По словам аналитика, США очень боятся российских субмарин из-за их бесшумности. В настоящее время у Запада нет технологий, которые могли бы обнаружить или отследить «Бореи». Леонков напомнил, что в прошлом году американский комитет по обороне пришел к выводу, что Пентагон не может сказать точно, где находятся российские подлодки этого класса. Поэтому возможность выхода российских субмарин на боевое патрулирование вызывает панику в США.

Кроме того, Запад опасается разморозки проекта железнодорожного комплекса «Баргузин». Речь идет о своеобразном «ракетном поезде».

«Это железнодорожный состав, на котором в одних из вагонов будут располагаться межконтинентальные баллистические ракеты "Ярс"», — уточняет аналитик.

Новые ракетные комплексы были созданы с применением самых современных технологий, поэтому снаряды значительно легче и меньше своих предшественников. Длина «Ярсов» составляет около 22 метров. В связи с этим, отличить боевой железнодорожный ракетный комплекс от обычного состава будет практически невозможно, констатирует Леонков.

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