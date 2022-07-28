Леонков назвал две проблемы, поставившие крест на боеспособности украинской армии

Вооруженные силы Украины переживают серьезный кризис, который киевская пропаганда отказывается признавать, заявил аналитик Алексей Леонков.
В комментарии для издания «Украина.ру» он назвал две проблемы, поставившие крест на боеспособности ВСУ. Первая — это колоссальные потери. В ходе боевых действий было уничтожено множество опытных солдат, подготовленных инструкторами из стран НАТО. Восполнить эту утрату украинское командование не в состоянии, что является второй проблемой.
«Потери большие, и есть дефицит, связанный с опытными бойцами. Это отмечает не украинская пропаганда, это отмечают зарубежные специалисты — те, которые трезво оценивают ситуацию, происходящую на Украине. Они говорят, что Украина уже потеряла в виде невозвратных потерь больше 200 тысяч военнослужащих», — подчеркнул Леонков.
Ранее в Министерстве обороны России сообщали о разгроме двух батальонов ВСУ в северной части ДНР. Формирования потеряли более 70% личного состава.