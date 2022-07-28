Леонков назвал две проблемы, поставившие крест на боеспособности украинской армии

«Потери большие, и есть дефицит, связанный с опытными бойцами. Это отмечает не украинская пропаганда, это отмечают зарубежные специалисты — те, которые трезво оценивают ситуацию, происходящую на Украине. Они говорят, что Украина уже потеряла в виде невозвратных потерь больше 200 тысяч военнослужащих», — подчеркнул Леонков.