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Леонков назвал две проблемы, поставившие крест на боеспособности украинской армии

Леонков назвал две проблемы, поставившие крест на боеспособности украинской армии
Федеральное агентство новостей

Вооруженные силы Украины переживают серьезный кризис, который киевская пропаганда отказывается признавать, заявил аналитик Алексей Леонков.

В комментарии для издания «Украина.ру» он назвал две проблемы, поставившие крест на боеспособности ВСУ. Первая — это колоссальные потери. В ходе боевых действий было уничтожено множество опытных солдат, подготовленных инструкторами из стран НАТО. Восполнить эту утрату украинское командование не в состоянии, что является второй проблемой.

«Потери большие, и есть дефицит, связанный с опытными бойцами. Это отмечает не украинская пропаганда, это отмечают зарубежные специалисты — те, которые трезво оценивают ситуацию, происходящую на Украине. Они говорят, что Украина уже потеряла в виде невозвратных потерь больше 200 тысяч военнослужащих», — подчеркнул Леонков.

Ранее в Министерстве обороны России сообщали о разгроме двух батальонов ВСУ в северной части ДНР. Формирования потеряли более 70% личного состава.

ВСУ Леонков спецоперация Украина
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