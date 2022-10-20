Леонков: Киев поставил заградотряды для отказывающихся солдат теробороны идти в атаку на Херсон

Херсонское направление является одним из самых неспокойных, украинские военные практически ежедневно совершают попытки прорвать оборону региона. Но каждый раз подразделения Вооруженных сил России успешно отражают атаки ВСУ. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. Он подчеркнул, что эшелонированная оборона ВС РФ работает на высоком уровне.
В Херсоне проходят серьезные бои, украинская армия пытается прощупать место в обороне, где сможет нанести удар, но нарывается на жесткий ответ ВС РФ, рассказал военный эксперт Алексей Леонков в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», передает корреспондент «Народных Новостей».
«В Херсоне бьемся, идет атака за атакой. ВСУ пытаются нащупать место и концентрируют там силы. ВСУ пытались высадить десант через Каховское водохранилище, чтобы захватить Энергодар. Там было 37. Украина понесла потери, бой длился несколько часов, но украинская армия не смогла высадиться», — рассказал специалист.
По словам Леонкова, ВС РФ постепенно перехватывают инициативу на севере, потому что ВСУ приходится перебрасывать некоторые части на юг. Военный эксперт отметил, что западные кураторы дали Киеву установку — им нужен Херсон, а в лучшем случае еще и Энергодар с Запорожской АЭС.
«Они рассчитывают на тактику — считают, что если взорвать Каховскую ГЭС, волна отрежет плацдарм, после чего можно идти в атаку», — пояснил специалист.
Военный эксперт пояснил, что для выполнения своих задач Украина бросает на передовую неподготовленных солдат теробороны, которые используются в качестве «пушечного мяса». Когда военнослужащие пытаются развернуться, то дорогу перекрывают заградотряды.
«Украина вначале бросает солдат теробороны. Те пытаются повернуться, а сзади заградотряды. Под Херсоном была одна из атак, в которой наемники не пошли в бой. Они сказали, что не пойдут пушечным мясом», — отметил Леонков.
Леонков отметил, что на обороне Херсона смелые парни, которые готовы стоять до последнего.
«Я общался с ребятами из Херсона, они сказали, что будут стоять насмерть. Наши зарылись, заминировали все, Суровикин направил дополнительную помощь», — резюмировал эксперт.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.