Леонков допустил морскую и воздушную блокаду Тайваня силами китайской армии

Военные учения, анонсирование командованием китайской армии, могут подразумевать подготовку к решительным мерам в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, заявил аналитик Алексей Леонков.
В комментарии для РИА Новости эксперт, в частности, допустил морскую и воздушную блокаду острова.
«У Китая есть для этого полностью готовый военный потенциал. Они могут под видом учений закрыть все морское пространство вокруг Тайваня на время учений, что никакие корабли, а уж тем более гражданские суда, не смогут заходить в порты острова», — разъяснил собеседник журналистов.
Леонков также не исключил создания над Тайванем бесполетной зоны силами китайской армии, что Пекин будет позиционировать в качестве вынужденных мер на фоне американской провокации.