Леонков допустил морскую и воздушную блокаду Тайваня силами китайской армии

«У Китая есть для этого полностью готовый военный потенциал. Они могут под видом учений закрыть все морское пространство вокруг Тайваня на время учений, что никакие корабли, а уж тем более гражданские суда, не смогут заходить в порты острова», — разъяснил собеседник журналистов.