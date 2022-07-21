Леонид Якубович назвал ошибкой закрытие шоу «Вечерний Ургант»

Бессменный ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович посетил программу «Респиратор Бабушкина». В эфире проекта он рассказал о своем отношении к шоу «Вечерний Ургант», заявив, что его закрытие стало ошибкой, сообщает Teleprogramma.pro.
Якубович отметил, что закрытие шоу «Вечерний Ургант» стало ошибкой для Первого канала. Он сообщил, что в непростое время на телевидении должны выходить развлекательные программы.
«Есть «Культура», «Матч ТВ», да и все остальные каналы вполне нормально к этому относятся и выдают в эфир развлекательные программы. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, какие-то высшие соображения диктуют именно такую политику канала», — высказался Якубович.
Напомним, что Первый канал решил временно приостановить все развлекательные программы, чтобы выделить больше эфирного времени для новостей из-за напряженной политической ситуации в мире.