Леонид Якубович назвал ошибкой закрытие шоу «Вечерний Ургант»

«Есть «Культура», «Матч ТВ», да и все остальные каналы вполне нормально к этому относятся и выдают в эфир развлекательные программы. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, какие-то высшие соображения диктуют именно такую политику канала», — высказался Якубович.