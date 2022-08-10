Леонид Пасечник усомнился в целесообразности восстановления Попасной

Город Попасная в ходе боевых действий был полностью уничтожен, поэтому восстанавливать его, возможно, не будут. Об этом заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
«Возможно, мы Попасную восстанавливать не будем, потому что особо смысла нет. Город действительно разрушен практически полностью», — заявил он.
Однако окончательное решение еще не принято. По данным за 2019 год, в Попасной проживали чуть более 20 тысяч человек.
Населенный пункт является важной стратегической точкой. Силы народного ополчения ЛНР совместно с подразделениями ВС РФ освободили Попасную 9 мая. Ранее Пасечник заявлял, что жилая инфраструктура в городе разрушена на 96%.