Леонид Куравлев хотел быть похороненным рядом с супругой

Российский актер Леонид Куравлев хотел, чтобы его похоронили на Троекуровском кладбище рядом с супругой. Родственники артиста готовы исполнить его последнее желание.

Леонид Куравлев скончался 30 января. Источник, приближенный к семье актера, сообщил ФАН, что близкие хотят похоронить его на Троекуровском кладбище. Именно там покоится его супруга, которую он любил всю жизнь.

Звезда киноленты «Иван Васильевич меняет профессию» несколько недель находился в больнице, где проходил лечение от пневмонии. Позже артиста перевели в хоспис, где он провел шесть дней.

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