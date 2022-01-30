Леонид Куравлев хотел быть похороненным рядом с супругой

Леонид Куравлев хотел быть похороненным рядом с супругой Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Российский актер Леонид Куравлев хотел, чтобы его похоронили на Троекуровском кладбище рядом с супругой. Родственники артиста готовы исполнить его последнее желание.

Леонид Куравлев скончался 30 января. Источник, приближенный к семье актера, сообщил ФАН, что близкие хотят похоронить его на Троекуровском кладбище. Именно там покоится его супруга, которую он любил всю жизнь.

Звезда киноленты «Иван Васильевич меняет профессию» несколько недель находился в больнице, где проходил лечение от пневмонии. Позже артиста перевели в хоспис, где он провел шесть дней.

 
загрузка...
 
актер кладбище куравлев
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru