Леонид Агутин толкнул забравшегося на сцену поклонника на концерте в Миассе

Певец Леонид Агутин подвергся нападению поклонника во время собственного концерта в Миассе. Артист грубо оттолкнул выбежавшего на сцену фаната.
Агутин выступил на концерте в Миассе. Во время исполнения одной из песен на сцену к певцу забрался поклонник. Мужчина быстро направился в сторону исполнителя, однако наткнулся на неожиданную реакцию: Агутин с силой его ототкнул. Видео, на котором запечатлен инцидент, появилось в официальном Telegram-канале поклонников артиста.
«Подпортил настроение немножко», — прокомментировал ситуацию Агутин во время концерта.
Леонид Агутин выступал на концерте, посвященном 78-й годовщине выпуска легендарного автомобиля «ЗиС 5В». Первый уральский автомобиль сошел с конвейера эвакуированного из Москвы завода в 1944 году.