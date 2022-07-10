Новости0

Леонид Агутин толкнул забравшегося на сцену поклонника на концерте в Миассе

Леонид Агутин толкнул забравшегося на сцену поклонника на концерте в Миассе
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец Леонид Агутин подвергся нападению поклонника во время собственного концерта в Миассе. Артист грубо оттолкнул выбежавшего на сцену фаната.

Агутин выступил на концерте в Миассе. Во время исполнения одной из песен на сцену к певцу забрался поклонник. Мужчина быстро направился в сторону исполнителя, однако наткнулся на неожиданную реакцию: Агутин с силой его ототкнул. Видео, на котором запечатлен инцидент, появилось в официальном Telegram-канале поклонников артиста.

«Подпортил настроение немножко», — прокомментировал ситуацию Агутин во время концерта.

Леонид Агутин выступал на концерте, посвященном 78-й годовщине выпуска легендарного автомобиля «ЗиС 5В». Первый уральский автомобиль сошел с конвейера эвакуированного из Москвы завода в 1944 году.

Агутин концерт нападение поклонник
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.