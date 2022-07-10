Леонид Агутин толкнул забравшегося на сцену поклонника на концерте в Миассе

Агутин выступил на концерте в Миассе. Во время исполнения одной из песен на сцену к певцу забрался поклонник. Мужчина быстро направился в сторону исполнителя, однако наткнулся на неожиданную реакцию: Агутин с силой его ототкнул. Видео, на котором запечатлен инцидент, появилось в официальном Telegram-канале поклонников артиста.