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Леонид Агутин рассказал, почему покидает Москву на время

Леонид Агутин рассказал, почему покидает Москву на время
Global look press/Komsomolskaya Pravda

Певец Леонид Агутин объявил о своем отъезде из российской столицы. Музыкант планирует принять участие в мероприятии, которое пройдет в Петербурге.

  «Привет Питер, привет дорогие наши! Мы еще пока здесь в Москве, но уже ночью десантируемся в ваш замечательный город. Завтра, 13 июня, ждем вас всех на Stereoleto. Будем петь вместе и зажигать. Приходите. Ждем с нетерпением», — написал он в своем Telegram-канале.  

Ранее «Народные Новости» сообщали, что уехавший из РФ Максим Галкин посвятил пост ко Дню России.

Агутин Россия
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RusNewsToday24
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