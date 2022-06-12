Леонид Агутин рассказал, почему покидает Москву на время

«Привет Питер, привет дорогие наши! Мы еще пока здесь в Москве, но уже ночью десантируемся в ваш замечательный город. Завтра, 13 июня, ждем вас всех на Stereoleto. Будем петь вместе и зажигать. Приходите. Ждем с нетерпением», — написал он в своем Telegram-канале.