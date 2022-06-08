Леонид Агутин опроверг слухи об эмиграции и упрекнул Сергея Миронова в распространении фейков: “Мы с женой живем и работаем в России”

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Леонид Агутин

Леонид Агутин высказался по поводу слухов, распространившихся в телеграм-каналах: утверждалось, что певец и его супруга Анжелика Варум участвовали в концерте в поддержку Украины и собираются эмигрировать.

Относительно разговоров об отъезде из страны Агутин дал комментарий ТАСС:

Мы с женой живем и работаем в России. Прошу вас, не будьте наивными, не поддавайтесь истерике, не доверяйте информации из ненадежных источников, анонимных телеграм-каналов и соседей по интернету.

Отдельно музыкант обратился на своей странице в инстаграме к руководителю фракции “Справедливая Россия — За правду” Сергею Миронову. Политик на волне слухов призывал запретить Агутину участвовать в музыкальном фестивале Stereoleto, который пройдет в Санкт-Петербурге 12—13 июня. Певец написал:

Нахожусь в искреннем недоумении, что такой серьезный и занятой человек, как вы, обратил внимание на наши с супругой скромные персоны и нашел время на распространение ложной информации и клевету. Впрочем, понимаю. Информацию собирает пресс-служба. Думаю, стоит их пожурить. Как-то не очень красиво на таком высоком уровне пользоваться откровенными интернет-фейками. Мы никогда не участвовали в сборе денег для ВСУ. Кто-то первый ляпнул для красного словца, и многие с удовольствием подхватили. На моих страницах в соцсетях мы давно это опровергли с фактами и доказательствами. Теперь получается, что вы предъявляете нам серьезное обвинение, не имея никаких для этого оснований. Стоит ли? В конце концов, понятно же, что те, кто должен был, нас уже давно проверили. Пусть каждый занимается своим делом. Не отвлекайтесь, пожалуйста, на шум, Сергей Михайлович, и будем трудиться каждый на своем месте на благо страны. С уважением!

В марте Леонид Агутин призвал к прекращению военных действий на Украине во время своего концерта в “Крокус Сити Холле”. Ранее, спустя несколько дней после начала спецоперации, он выступал с таким же призывом у себя в инстаграме*.

Анжелика Варум 1 марта опубликовала пост, где тоже высказалась против специальной военной операции и призвала лидеров двух стран к переговорам без посредников. Свой пост она опубликовала на двух языках — русском и украинском. С тех пор звезда пока не делала новых публикаций в соцсетях. С грядущим фестивалем Stereoleto связан еще один скандал: певица Манижа, также не поддержавшая действия российских властей, вчера сообщила, что ее исключили из лайнапа мероприятия. Организаторы объявили, что выступление Манижи отменяется по независящим от них причинам.

*Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией в РФ)