Lenovo ThinkBook Plus 17, оснащенный сенсорными экранами с диагональю 17,3 и 8 дюймов, поступил в продажу в Китае. В комплект поставки входит стилус

Пару дней тому назад Lenovo анонсировала в Китае ноутбук ThinkBook Plus 17, оснащенный двумя экранами, а сейчас новинка стала доступна для заказа. Базовая версия с 16 ГБ оперативной памяти оценена в 1185 долларов, цена топового варианта с 32 ГБ ОЗУ – 1335 долларов. Процессор, вне зависимости от конфигурации, только один – Core i7-12700H. Объем SSD в обоих случаях – 512 ГБ.





Основной дисплей ноутбука – IPS с диагональю 17,3 дюйма, разрешением 3072 х 1440 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и охватом 100% цветового пространства sRGB. Он сенсорный. Второй дисплей, установленный справа от клавиатуры, тоже сенсорный. Он характеризуется диагональю 8 дюймов и поддержкой распознавания до 4096 степеней нажатия. Для второго экрана и предназначен стилус из комплекта.

Габариты ThinkBook Plus 17 – 410,9 x 230,2 x 17,95 мм, масса – 1,99 кг. Среди интерфейсных разъемов – USB-C с интерфейсом Thunderbolt 4, USB-C и два USB-A, HDMI. Емкость аккумуляторной батареи составляет 69 Вт·ч.