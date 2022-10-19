Lenovo показала концепт ноутбука со скручивающимся экраном

Компания Lenovo была первым крупным производителем, который вывел на рынок гибрид ноутбука и планшета со складным OLED-дисплеем. Но теперь компания показала новые решения, которые в будущем могут стать основой для перспективных ноутбуков и смартфонов.





Одним из них стала новая версия ноутбука со скручивающимся экраном и физической клавиатурой. Он способен выдвигаться вертикально, обеспечивая больше рабочего пространства для пользователя. Исполнительный вице-президент Lenovo Лука Росси (Luca Rossi) коротко упомянул о новинке, но не рассказал подробностей.

О новом ноутбуке известно лишь то, что такая технология расширит их функциональность и «выведет многозадачность, работу с файлами и приложениями на новый уровень». Пока неясно, когда появится готовое решение такого класса и будет ли оно вообще выпущено.

Помимо этого, компания показала концепт смартфона, оснащённого сворачивающимся экраном. Его создали совместно Lenovo и Motorola. А ранее Lenovo уже обновила свой футуристический ноутбук с гибким экраном ThinkPad X1 Fold Gen 2.