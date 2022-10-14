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Lenovo может выпустить первый смартфон ThinkPhone. Предположительно, аппарат будет переименованной моделью Motorola

Lenovo может выпустить первый смартфон ThinkPhone. Предположительно, аппарат будет переименованной моделью Motorola

Компания Lenovo может начать использовать бренд Think в смартфонах.

Ресурс 91mobiles говорит, что на подходе может быть первый смартфон бренда ThinkPhone, который, возможно, будет просто копией одной из моделей Motorola. Если точнее, устройства с кодовым именем Bronco и каталожным номером XT-2309, которое можно видеть на изображении. 

Есть предположение, что в ассортименте Motorola аппарат выйдет в рамках линейки Edge 40, но не будет самым старшим представителем. Ему приписывают Snapdragon 8 Gen 2 либо Snapdragon 8 Plus Gen 1, экран Full HD+, 8-12 ГБ ОЗУ и 50-мегапиксельную основную камеру. 

Если Lenovo действительно начнёт выпуск смартфонов ThinkPhone, это будет говорить о том, что компания хочет расширить своё присутствие на рынке, ведь сейчас она почти полностью ушла с него, выпуская лишь игровые аппараты Legion. 

Lenovo моторола
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RusNewsToday24
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