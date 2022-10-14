Lenovo может выпустить первый смартфон ThinkPhone. Предположительно, аппарат будет переименованной моделью Motorola

Компания Lenovo может начать использовать бренд Think в смартфонах.

Ресурс 91mobiles говорит, что на подходе может быть первый смартфон бренда ThinkPhone, который, возможно, будет просто копией одной из моделей Motorola. Если точнее, устройства с кодовым именем Bronco и каталожным номером XT-2309, которое можно видеть на изображении.

Есть предположение, что в ассортименте Motorola аппарат выйдет в рамках линейки Edge 40, но не будет самым старшим представителем. Ему приписывают Snapdragon 8 Gen 2 либо Snapdragon 8 Plus Gen 1, экран Full HD+, 8-12 ГБ ОЗУ и 50-мегапиксельную основную камеру.

Если Lenovo действительно начнёт выпуск смартфонов ThinkPhone, это будет говорить о том, что компания хочет расширить своё присутствие на рынке, ведь сейчас она почти полностью ушла с него, выпуская лишь игровые аппараты Legion.