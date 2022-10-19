Lenovo готовит устройство Yoga Paper с экраном E Ink и стилусом

В китайской социальной сети Weibo появились фотографии нового устройства с экраном E Ink под названием Yoga Paper. Фактически, это первое устройство такого типа от китайского производителя, хотя ранее Lenovo уже выпускала решения с несколькими экранами.





Технические параметры пока не уточняются, но внешне новинка напоминает Amazon Kindle Scribe. Также есть стилус, который позволит делать рукописные заметки, что указывает на наличие сенсорного дисплея. Правда, пока неясно, реагирует ли он только на стилус или и на пальцы тоже. Предполагается, что экран имеет диагональ порядка 10 дюймов или около того.





Другие данные пока не сообщаются. Неизвестно, когда и где Yoga Paper выйдет на рынок, сколько будет стоить, какой экран используется, и так далее.

При этом подобные устройства с большой диагональю экрана всегда были достаточно дорогими и нишевыми. Скорее всего, в данным случае будет то же самое.