Lenovo готовит свой игровой моноблок с графикой Intel Arc A370M — он появится осенью

Lenovo анонсировала скорый выход на китайский рынок новых настольных компьютеров класса «всё в одном» из линейки Xiaoxin Pro. Новые ПК интересны тем, что получат не только платформу Intel Alder Lake, но и графику Arc.





Ожидается две версии — с диагоналями 23,8 и 27 дюймов. Разрешение составляет 2560 × 1440 пикселей, частота обновления равна 100 Гц, что позволяет считать их условно игровыми. Есть технология Low Blue Light, которая снижает уровень синего света.

Моноблоки получат процессоры Core двенадцатого поколения и графику Intel Arc A370M, которая будет мощнее, чем Nvidia GeForce RTX 3050. Заявлено, что «синие» видеокарты дадут до 30% прироста быстродействия в программе Adobe Premier. А в игре League of Legends такая карта обеспечит до 152 кадров в секунду на разрешении 2K.





В числе других особенности отметим аудиосистему JBL с динамиками мощностью в 5 Вт, также есть встроенная веб-камера с разрешением 2.5K.

Продажи ожидаются осенью, но пока только на китайском рынке. О запуске глобальных продаж ничего не говорится. Также неизвестна стоимость.

Ранее Lenovo представила другой моноблок с графикой Intel и искусственным интеллектом