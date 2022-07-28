«Ленин Владимир»: Захарова пошутила на тему развала Украины Зеленским

Ранее Мария Захарова прокомментировала свое отношение к супруге украинского лидера Елене Зеленской. Она уверена, что пройденная недавно фотосессия первой леди Украины Елены Зеленской для гламурного журнала Vogue Italia не оставила общественность равнодушной по причине того, что ее муж надоел общественности.