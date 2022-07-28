«Ленин Владимир»: Захарова пошутила на тему развала Украины Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский повинен в крахе своей страны. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова, оформив его едкой шуткой.
Дипломат с помощью игры слов описала ход событий в истории Киева.
«Владимир Ленин Украину создал, Ленин Владимир разрушил», — посмеялась она.
Ранее Мария Захарова прокомментировала свое отношение к супруге украинского лидера Елене Зеленской. Она уверена, что пройденная недавно фотосессия первой леди Украины Елены Зеленской для гламурного журнала Vogue Italia не оставила общественность равнодушной по причине того, что ее муж надоел общественности.