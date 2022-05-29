Лена Миро жестко указала на недостатки Ксении Бородиной

Блогер Лена Миро ополчилась на ведущую шоу «Дом-2» Ксению Бородину. Она перечислила недостатки теледивы, из-за которых она проигрывает бывшей жене экс-супруга Курбана Омарова Алле.
Блогер сравнила двух женщин и пришла к мысли, что Омаров не просто так расстался с Бородиной. Виной тому стал «душный» характер звезды телестройки.
«Бывшая Курбанчика — ненапряжная, веселая симпатяжка. Бородина — закомплексованная, ревнивая мозгоклюйка. Первая дарит хорошее настроение, вторая придавливает грузом претензий и проблем», — жестко написала Миро в «Живом журнале».
Она считает, что Бородиной стоило бы поучиться у Аллы или «хотя бы просто расслабиться». Однако звезда «Дома-2» сделала все иначе.
Миро советует своим подписчикам никогда и ничего не запрещать своим избранникам. Она просит оставить попытки переделать человека или заставить его жить по чужим правилам. По ее мнению, лучше быть в паре с тем, кому можно доверять, и спокойно любить.
Бородина и Омаров расстались в прошлом году. В браке у них родилась дочь Теона. Ведущая неоднократно говорила, что бывший супруг ей изменял. Он утверждает обратное.