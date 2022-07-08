Лена Миро заявила, что предстоящее замужество Бузовой «накрылось медным тазом»

Блогер Лена Миро заявила, что не успела порадоваться за новость о предстоящей свадьбе певицы Ольги Бузовой, как все «накрылось медным тазом». Об сообщил портал СТ news со ссылкой на личный блог журналистки.
По словам Миро, оказалось, что сама Бузова совершенно ничего не знает ни о своем скором замужестве, ни даже о новом суженном. Данную информацию подтвердила пресс-служба певицы.
«Тьфу. Еще раз — тьфу. Ее тут почти женили, я даже тамаду хорошую на свадьбу ей нашла и прекрасного адвоката на случай развода, а она — не в курсе», — с иронией высказалась Миро.
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