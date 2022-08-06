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Лена Миро высмеяла Ксению Собчак за «звериный» купальник

Лена Миро высмеяла Ксению Собчак за «звериный» купальник
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Светская обозревательница Лена Миро высказалась о летних нарядах блогера и популярной телеведущей Ксении Собчак. «Леопардовый окрас», по словам Миро, ей совсем не к лицу.

«И даже Ксения Собчак, которой очевидно подошел бы другой костюм, натянула леопардовые трусы к подмышкам», — написала Миро в своем блоге.

За «звериный окрас» от Миро досталось не только Собчак, но и другим светским львицам и знаменитостям: Ларисе Долиной, Ольге Бузовой, Наташе Королевой и Анне Семенович.

«Выбирая костюм, каждая хочет показать свой внутренний мир. Кто — опасная тигрица в душе, кто — не менее хищная, хоть и пожилая, пантерка или барс», — добавила Миро.

Она при этом отметила, что такой тренд несколько лет назад задала одиозная артистка Лолита Милявская, продемонстрировав однажды «костюм тропической жабы».

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