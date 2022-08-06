Лена Миро высмеяла Ксению Собчак за «звериный» купальник

Светская обозревательница Лена Миро высказалась о летних нарядах блогера и популярной телеведущей Ксении Собчак. «Леопардовый окрас», по словам Миро, ей совсем не к лицу.
«И даже Ксения Собчак, которой очевидно подошел бы другой костюм, натянула леопардовые трусы к подмышкам», — написала Миро в своем блоге.
За «звериный окрас» от Миро досталось не только Собчак, но и другим светским львицам и знаменитостям: Ларисе Долиной, Ольге Бузовой, Наташе Королевой и Анне Семенович.
«Выбирая костюм, каждая хочет показать свой внутренний мир. Кто — опасная тигрица в душе, кто — не менее хищная, хоть и пожилая, пантерка или барс», — добавила Миро.
Она при этом отметила, что такой тренд несколько лет назад задала одиозная артистка Лолита Милявская, продемонстрировав однажды «костюм тропической жабы».