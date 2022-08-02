Лена Миро рассказала, почему Наташа Королева никогда не уедет из России

Блогер Лена Миро заверила, что певица Наташа Королева никогда не покинет Россию.
В СМИ активно обсуждают поездку Королевой в Америку. Многие начали осуждать певицу, некоторые решили, что исполнительница решила эмигрировать.
«Баба Наташа, хоть и артист мирового уровня по профессии, зарабатывает все-таки в России. Зачем ей лишать себя денег, совершенно непонятно и нелогично. Так что все могут спать спокойно и не выдумывать всякое: баба Наташа никуда не денется — навестит маму и вернется, чтобы снова радовать слушателей своими хитами», — написала Миро на своей странице в LiveJournal.
Сама артистка не стала долго молчать и ответила на критику в Сети. Певица заявила, что может гастролировать в разных странах, так как является звездой «мирового уровня». Кроме того, в США у нее живет пожилая мать, которую она имеет право навестить.