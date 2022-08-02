Лена Миро рассказала, почему Наташа Королева никогда не уедет из России

«Баба Наташа, хоть и артист мирового уровня по профессии, зарабатывает все-таки в России. Зачем ей лишать себя денег, совершенно непонятно и нелогично. Так что все могут спать спокойно и не выдумывать всякое: баба Наташа никуда не денется — навестит маму и вернется, чтобы снова радовать слушателей своими хитами», — написала Миро на своей странице в LiveJournal.