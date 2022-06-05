Лена Миро рассказала о подноготной брака Кеосаяна с Симоньян

Блогер Лена Миро высказалась о вкусах режиссера Тиграна Кеосаяна. Она не понимает, как кинематографист предпочел актриса Алене Хмельницкой журналистку Маргариту Симоньян.
По мнению светской обозревательницы, главный редактор RT внешне заметно уступает своей предшественнице. Ведь не случайно она и Хмельницкая хорошо ладят после того, как та развелась с Кеосаяном, указала Миро.
За время отношений у режиссера и Симоньян появилось трое детей, но брак они заключили только прошлой зимой. Миро убеждена — Кеосаяна связывают с журналисткой исключительно корыстные мотивы.
«Я совершенно искренне не понимаю, как можно было сменить одну на другую. Что это за любовь такая? Больше 20 лет ты жил с удивительно красивой женщиной, которая с годами не растеряла свою красоту, а после решил: “Надоела мне красота! Дайте мне бабу понеказистее!”» — едко высказалась Миро в «Живом Журнале».
Хмельницкая и Кеосаян были женаты с 1993 по 2014 годы. В этом браке у них появились на свет дочери Александра и Ксения. Сейчас актриса встречается с предпринимателем Александром Синюшиным, — узаконивать отношения пара пока не спешит.