Лена Миро рассказала о подноготной брака Кеосаяна с Симоньян

«Я совершенно искренне не понимаю, как можно было сменить одну на другую. Что это за любовь такая? Больше 20 лет ты жил с удивительно красивой женщиной, которая с годами не растеряла свою красоту, а после решил: “Надоела мне красота! Дайте мне бабу понеказистее!”» — едко высказалась Миро в «Живом Журнале».