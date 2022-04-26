Лена Миро призвала российских звезд брать пример с Пугачевой

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Скандальный блогер Лена Миро осудила российских звезд, которые в попытках привлечь внимание идут на эпатаж. Она уверена, что народу уже давно они не интересы. А чтобы сохранять интерес публики, стоит ориентироваться на королеву эстрады Аллу Пугачеву, убеждена блогер.
Миро считает, что модель Оксана Самойлова, которая омолодила локти, и блогер Инстасамка, разбившая дорогую иномарку в Дубае, не на одной волне со своей аудиторией. По ее словам, людям неинтересно наблюдать на «горестями» звезд.
Блогер считает, что артисты должны быть «relatable», что переводится как «тесно связанный», «близкий», «понятный». В этом плане, по словам Миро, стоит ориентироваться на Пугачеву.
«Как была relatable и Алла “Сильная женщина плачет у окна” Пугачева. Вечная брошенка. Вечная мать-одиночка. Полноватая. За словом в карман не лезла. Такая Пугачева нашим теткам была близка и понятна. Она была Аллой. Их Аллой», — написала Миро в ЖЖ.
Однако потом, по ее словам, артистка сильно оторвалась от народа. Певица вышла замуж за молодого избранника, родила благодаря суррогатной матери детей и засела в роскошном замке. При этом Миро ничуть не осуждает знаменитость.