Лена Миро призвала российских звезд брать пример с Пугачевой

«Как была relatable и Алла “Сильная женщина плачет у окна” Пугачева. Вечная брошенка. Вечная мать-одиночка. Полноватая. За словом в карман не лезла. Такая Пугачева нашим теткам была близка и понятна. Она была Аллой. Их Аллой», — написала Миро в ЖЖ.