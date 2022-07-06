Лена Миро пришла в ужас от покрытой плесенью виллы Пугачевой в Латвии

Популярный блогер Лена Миро вновь нашла объект для критики. На этот раз под «горячую руку» попала Алла Пугачева.
Примадонна вместе со своим супругом Максимом Галкиным и двумя детьми с конца февраля поселились в Израиле. Сейчас стало известно, что певица приехала в Латвию и арендовала там виллу.
Миро, узнав, что за место для обитания выбрала звезда отечественной эстрады, оказалась в шоке. По ее словам, жилье выглядит просто отвратительно и не стоит своих денег.
«Вилла ветхая, как и сама “наше все”. Штукатурки и подпорок много, а крепости в фундаменте нет. Даже от фотографии фасада разит плесенью и старой канализацией», — возмутилась блогер в своих соцсетях.
Миро отметила, что вилла только снаружи смотрится красиво, и она слишком стара, чтобы удовлетворять запросы Аллы Борисовны. Кроме того, блогер недоумевает, что вообще Пугачева забыла в Латвии.