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Лена Миро пришла в ужас от покрытой плесенью виллы Пугачевой в Латвии

Лена Миро пришла в ужас от покрытой плесенью виллы Пугачевой в Латвии
Агентство «Москва» / Александр Авилов

Популярный блогер Лена Миро вновь нашла объект для критики. На этот раз под «горячую руку» попала Алла Пугачева.

Примадонна вместе со своим супругом Максимом Галкиным и двумя детьми с конца февраля поселились в Израиле. Сейчас стало известно, что певица приехала в Латвию и арендовала там виллу.

Миро, узнав, что за место для обитания выбрала звезда отечественной эстрады, оказалась в шоке. По ее словам, жилье выглядит просто отвратительно и не стоит своих денег.

«Вилла ветхая, как и сама “наше все”. Штукатурки и подпорок много, а крепости в фундаменте нет. Даже от фотографии фасада разит плесенью и старой канализацией», — возмутилась блогер в своих соцсетях.

Миро отметила, что вилла только снаружи смотрится красиво, и она слишком стара, чтобы удовлетворять запросы Аллы Борисовны. Кроме того, блогер недоумевает, что вообще Пугачева забыла в Латвии.

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RusNewsToday24
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