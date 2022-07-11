Лена Миро отреагировала на новости о материнстве Марии Шараповой

Шарапова изменила статус у себя в социальных сетях на лаконичную надпись «мама», что спровоцировало новости о рождении ребенка у теннисистки. По словам Миро, подобное было вполне ожидаемо, так как спортсменка уже завершила карьеру и теперь решила заняться семьей. Знаменитость отметила, что Шарапова одна из немногих, кто вызывает у нее восхищение.