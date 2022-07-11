Лена Миро отреагировала на новости о материнстве Марии Шараповой

Блогер Лена Миро отреагировала на новости о рождении ребенка у теннисистки Марии Шараповой. Знаменитость посчитала, что спортсменка станет прекрасной матерью.
Шарапова изменила статус у себя в социальных сетях на лаконичную надпись «мама», что спровоцировало новости о рождении ребенка у теннисистки. По словам Миро, подобное было вполне ожидаемо, так как спортсменка уже завершила карьеру и теперь решила заняться семьей. Знаменитость отметила, что Шарапова одна из немногих, кто вызывает у нее восхищение.
«Шараповой 35. Одна из самых успешных спортсменок России. Несколько побед на турнирах Большого шлема, миллионы долларов призовых, свой бизнес, а общее состояние, как говорят, исчисляется парой сотней миллионов. Простая девчонка, нет там в родне ни олигархов, ни тайных воздыхателей-миллиардеров. Тренировалась, стала одной из лучших, всего добилась своим упорством», — написала Миро в своем «Живом Журнале».
Блогер в конце еще раз поздравила теннисистку с новым статусом. Коме того, Миро добавила, что история Шараповой должна стать примером для других женщин.