Лена Миро иронично прокомментировала нападки Бородиной на итальянский отель

Блогер Лена Миро считает, что мухи в номере отеля телеведущей Ксении Бородиной прилетели к ней специально.Так она отреагировала на жалобы звезды.
Улетевшая на отдых в Италию Бородина в социальных сетях регулярно жалуется своим подписчикам на плохое обслуживание в отеле. Сначала звезда шоу «Дом-2» накричала на официантов за их медлительность, потом разозлилась из-за отсутствия возможности оплатить счет российской картой.
В довершении ко всему когда знаменитость вернулась в номер она обнаружила насекомых и была очень возмущена. Ситуацию иронично прокомментировала в своем блоге Миро, которая поспешила успокоить девушку и напомнила ей о предпочтениях мух.
«Вот подстава, подумает кто-то! Разве ж так можно? Женщины ели, женщины пили, им бы поспать сейчас, а тут на них налетели страшные насекомые! А я так скажу: нечего, Ксюндель, расстраиваться! Мухи ошибаться не могут, а они, как известно, любят все сладкое», — написала блогер.
Ранее Миро похвалила 39-летнюю украинскую певицу Анну Седакову которая вышла замуж за баскетболиста, который младше ее на десять лет.