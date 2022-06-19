Лена Миро иронично прокомментировала нападки Бородиной на итальянский отель

«Вот подстава, подумает кто-то! Разве ж так можно? Женщины ели, женщины пили, им бы поспать сейчас, а тут на них налетели страшные насекомые! А я так скажу: нечего, Ксюндель, расстраиваться! Мухи ошибаться не могут, а они, как известно, любят все сладкое», — написала блогер.