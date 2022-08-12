Лена Миро допустила, что Пугачева не вернется в Россию к 1 сентября

«Если подумать, то не вернется пока. Чтобы вернуться, ей нужно расстаться с [юмористом Максимом] Галкиным. Только в этом случае Алла сможет не переезжать из одной страны в другую за мужем, а спокойно жить дома», — объяснила свою точку зрения Миро.