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Лена Миро допустила, что Пугачева не вернется в Россию к 1 сентября

Лена Миро допустила, что Пугачева не вернется в Россию к 1 сентября
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Блогер и обозреватель жизни звезд Лена Миро поделилась прогнозом о возвращении певицы Аллы Пугачевой. Она допустила в своем блоге, что Примадонна не приедет обратно в Россию к 1 сентября, как обещала весной.

«Если подумать, то не вернется пока. Чтобы вернуться, ей нужно расстаться с [юмористом Максимом] Галкиным. Только в этом случае Алла сможет не переезжать из одной страны в другую за мужем, а спокойно жить дома», — объяснила свою точку зрения Миро.

Блогер считает, что Пугачева и ее супруг осядут в Израиле. По мнению обозревателя жизни звезд, знаменитая пара купит там домик и отправит детей в школу. Автор блога уверена, что россияне проживут без Примадонны, а потом вообще про нее забудут.

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