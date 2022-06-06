Лена Ленина заявила, что Наташа Королева изменила Игорю Николаеву с Тарзаном

Писательница и блогер Лена Ленина раскрыла подробности личной жизни артистов Наташи Королевой и Игоря Николаева, которые были вместе чуть меньше десяти лет.
Композитор и певица официально оформили отношения в 1992 году. Для Николаева этот брак стал вторым. Казалось, что супруги были счастливы. Но как выяснилось, исполнительница хита «Маленькая страна» предала возлюбленного.
«Игорь вернулся домой и — по классике жанра — застал молодую жену с любовником. Понять можно каждого из участников этого конфликта. Конечно же, трудно устоять было Наташе перед красавцем и очень обаятельным человеком Тарзаном», — сообщила Ленина в Telegram-канале.
По ее словам, композитор тяжело переживал разрыв с исполнительницей. Писательница объяснила, что Николаев — человек тонкой душевной организации. Для композитора измена супруги была настоящим предательством. Блогеру в этой ситуации было жаль Николаева, хотя можно понять обе стороны, добавила Ленина.
Брак композитора и певицы распался в 2001 году. Через два года Королева повторно вышла замуж. Ее супругом стал стриптизер Тарзан, от которого певица родила сына.
Николаев женился в третий раз в 2010 году. Его возлюбленная Юлия Проскурякова подарила артисту дочь Веронику в 2015 году.