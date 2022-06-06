Лена Ленина заявила, что Наташа Королева изменила Игорю Николаеву с Тарзаном

«Игорь вернулся домой и — по классике жанра — застал молодую жену с любовником. Понять можно каждого из участников этого конфликта. Конечно же, трудно устоять было Наташе перед красавцем и очень обаятельным человеком Тарзаном», — сообщила Ленина в Telegram-канале.