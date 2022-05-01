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    Лена Катина выходит замуж за бизнесмена Дмитрия Спиридонова

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Лена Катина выходит замуж за бизнесмена Дмитрия Спиридонова

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    Дмитрий Спиридонов и Лена Катина

    Экс-солистка группы t.А.T.u. Лена Катина выходит замуж за долларового миллионера Дмитрия Спиридонова, генерального директора и сооснователя платежного сервиса CloudPayments. О радостном событии пара сообщила в инстаграме*.

    Хочу поделиться с вами радостью! Вчера мне сделали предложение, крайне неожиданно. И да, я сказала да!

    — написала Лена.

    Публикацию она сопроводила совместным фото с женихом и снимком, на котором можно увидеть обручальное кольцо с крупным бриллиантом.

    Дмитрий Спиридонов и Лена Катина

    Дмитрий Спиридонов и Лена Катина

    Будущие супруги познакомились на празднике в честь дня рождения Спиридонова, куда Катину пригласили выступить. Встречаться они начали в июне прошлого года.

    Сейчас пара переживает непростой период — в марте у Дмитрия случился рецидив рака щитовидной железы. В соцсетях предприниматель благодарит Лену за поддержку и говорит, что будет жить ради нее.

    Единственная девушка, прекрасная мама, любимая женщина, ради которой я буду жить. И это мой смысл. Я нашел свое счастье, семью и поддержку. Заметил поздно, но понял, что искал не там, а прилетело оттуда, откуда не ждал. И я счастлив. Люблю своего Рыжика.

    Дмитрий Спиридонов и Лена Катина

    За плечами у Лены Катиной шесть лет брака со словенским рок-музыкантом Сашо Кузмановичем, от которого она родила сына Александра.

    Лена Катина с сыномЛена Катина с сыном

    *Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией

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