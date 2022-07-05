Leica не для всех. Новейшие Xiaomi 12S – эксклюзив для Китая

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Xiaomi сегодня с помпой представила новые флагманы – Xiaomi 12S, построенные на SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1 и с камерами Leica. Учитывая, что ранее не все модели Xiaomi, представленные в Китае, добирались до международного рынка, возник вопрос – состоится ли глобальный релиз Xiaomi 12S, 12S Pro и 12S Ultra. Увы, для тех, кто уже положил глаз на обновленные флагманы, новость плохая: Xiaomi 12S – это эксклюзив для Китая.





«Xiaomi предложит серию Mi 12S исключительно в материковом Китае», – таков официальный ответ на соответствующий вопрос. В общем, глобального релиза не будет, и ждать в России ни одну из моделей Xiaomi 12S не стоит – ни официально, ни по параллельному импорту. Вместе с тем, в компании отметили, что сотрудничество с Leica не ограничивается одной лишь этой серией, и со временем оно расширится до глобальных продуктов. Таким образом, можно думать, что первыми глобальными смартфонами Xiaomi с камерами Leica станут представители серии Xiaomi 13.