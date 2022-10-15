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Легкая ракета «Ангара-1.2» с космическим аппаратом стартовала с Плесецка

Легкая ракета «Ангара-1.2» с космическим аппаратом стартовала с Плесецка
prt scr youtube.com / Roscosmos Media

Пуск легкой ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космическим аппаратом был осуществлен с космодрома Плесецк. Об этом сообщили в Минобороны.

Ракета-носитель стартовала с космодрома Плесецк в 22:55 по московскому времени 15 октября. Пуск был осуществлен в интересах Минобороны РФ. Все предстартовые операции пришли в штатном режиме.

«С государственного испытательного космодрома Плесецк боевыми расчетами космических войск Воздушно-космических сил России проведен успешный пуск ракеты-носителя легкого класса “Ангара-1.2” с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении ведомства.

Спустя три минуты после пуска легкую ракету «Ангара-1.2» приняли на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра им. Титова. Аппарату присвоили номер «Космос-2560», добавили в Минобороны.

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