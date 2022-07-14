Легендарный торрент-трекер вернулся: Demonii снова работает

В сети снова возобновил работу культовый торрент-трекер Demonii. Он существовал долгое время, но в 2015 году его закрыли из-за давления со стороны правообладателей. Этот трекер примечателен тем, что он не использует собственный индексатор и не имеет каталога или форума для обмена торрент-файлами, как это реализовано PirateBay или RuTracker. Чтобы использовать Demonii, нужно добавить его адрес в список трекеров того или иного торрент-файла.





Судя по всему, перезапуск произошёл незаметно, на это обратили внимание только те, кто поддерживает старые раздачи. По информации TorrentFreak, сразу после запуска трекер показал 3 миллиона активных пиров (участников раздачи), из них было 1,3 миллиона сидов (раздающих). На тот момент система поддерживала 1,8 миллиона раздач.

За перезапуск Demonii отвечает некий пользователь под псевдонимом Suni. Источник называет его «ветераном BitTorrent-сцены» и уточняет, что ранее он уже управлял подобными ресурсами, включая myBittorent и Fenopy.

Сам Suni в разговоре с TorrentFreak отметил, что Demonii был одним из самых надежных торрент-трекеров в мире. Также, по его словам, группа YIFY, которая владела трекером, не хотела отдавать домен и связанные ресурсы. А затем в какой-то момент просто прислала пароль Suni.

Отметим, что ранее в России повысился интерес к торрент-трекерам.