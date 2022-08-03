Легендарный Карпов в Белгороде и древнее захоронение в Омской области: главные новости регионов РФ

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Ставропольский край
Жильцы старинного дома в Ставрополе пожаловались на падающие с крыши камни, пишет newstracker.ru. По словам жильцов, уже порядка 6 лет с крыши постоянно падают камни разных размеров.
Удмуртия
Сотрудники полиции задержали инженера, подозреваемого в кражах имущества одной из крупных организаций Ижевска. Как пишет udm-info.ru, мужчина, пользуясь доступом к служебным помещениям в свое рабочее время похищал компьютерную технику и комплектующие. Украденные вещи он незаметно складывал в рюкзак и уносил домой.
Ростовская область
Арбуз содержит железо магний и растительную клетчатку, которые улучшают моторику кишечника, но вместе с тем ягодой можно отравиться, если она куплена у продавца, который не предоставляет сертификат качества, сообщает rostovgazeta.ru. Как правильно выбрать арбуз рассказал ростовский нутрициолог Денис Потапенко.
Республика Татарстан
В Казани выставили на продажу один из самых дорогих частных домов, пишет inkazan.ru. Продавец заявил, что в цену, а именно 190 миллионов рублей, уже включен участок 42 сотки.
Волгоградская область
Волгоградские пенсионеры активнее всех в ЮФО пытаются найти работу. Как пишет издание novostivolgograda.ru, мужчины в среднем надеются на зарплату в 35 тысяч рублей, а женщины — в 30 тысяч. Отмечается, что 1% возрастных соискателей надеются устроиться программистами и разработчиками.
Нижегородская область
Нижегородская область признана самым курящим регионом, пишет newsnn.ru. За первое полугодие 2022 года в регионе продали в среднем 4,44 пачки сигарет на жителя. Также у нижегородцев больше всех по стране пользовались популярностью альтернативные варианты табачных изделий.
Свердловская область
Женщины в Екатеринбурге пожаловались на велосипедиста, которых их домогается, сообщает tagilcity.ru. Мужчина, проезжая мимо жительниц города, трогает их за ягодицы. Одной из пострадавших удалось заснять его на видео. Девушка написала заявление в полицию, но его долго отказывались принимать якобы из-за отсутствия состава преступления.
Оренбургская область
Полиция задержала 12 несовершеннолетних подростков, которые отдыхали в клубах Оренбурга, сообщает 56orb.ru. Известно, что двоих подростков отправили в центр временного содержания, так как они были иногородними.
Тюменская область
Тюменцам придется оставлять больше денег в салонах красоты, пишет nashgorod.ru. Визажисты, мастера ногтевого сервиса и другие представители бьюти-сферы надеялись, что все заявления об уходе с рынка зарубежных бьюти-компаний могут быть пиар-ходом и вскоре все вернется на круги своя. Многие не повышали цены в расчете на их возврат. Однако этого не произошло.
Омская область
В Омской области обнаружили старое детское захоронение. Как сообщает gorod55.ru, в нем были два керамических сосуда, миниатюрный сосуд, который похож на курильницу для благовоний, а также пряслице цилиндрической формы. Ранее во время раскопок нашли костяные наконечника стрел, бронзовую пронизь из ременной гарнитуры, две бронзовых гривны, бронзовую спиралевидную сережку, фрагменты керамических сосудов и кости человека.
Карелия
Подростка едва не убили в центре города в Карелии. Как отмечает karelinform.ru, на улице Ленина 20-летний молодой человек во время ссоры ударил своего 17-летнего знакомого стеклянной бутылкой по голове. Последний получил тяжёлую черепно-мозговую травму и был госпитализирован.
Приморский край
«Черные лесорубы» угрожают водителям тралов в лесах Приморского края, пишет vostokmedia.com. История с незаконной рубкой леса набирает обороты в Приморье. У браконьеров конфисковали лесозаготовительную спецтехнику, из-за чего они решились на отчаянный шаг.
Башкирия
В 2022 году из Башкортостана уехали 46,2 тысячи человек, что в 2 раза больше к уровню 2021 года. Миграционная убыль составила 2,1 тысячи человек, в 2021 году – 1,3 тысячи человек, пишет mkset.ru. В целом по стране данный показатель достиг 75,2 тысячи человек. При этом в Татарстане наблюдается прирост населения на 2,3 тысячи человек, по данным с января по май 2022 года.
Хабаровский край
Жители Хабаровского края пожаловались на дефицит железнодорожных билетов во Владивосток. Как поясняет transsibinfo.com, нехватка билетов связана с курортным сезоном. Данную проблему могут решить в РЖД путем увеличением вагонов и количества посадочных мест, отметили в издании.
Новосибирск
В Новосибирской области с результатами ЕГЭ не согласились 889 школьников. При этом апелляционная комиссия удовлетворила только 231 заявление от выпускников, сообщает atas.info. Отмечается, что 236 участников экзамена не согласились с результатами ЕГЭ по математике, 166 человек – по русскому языку, 150 человек – по обществознанию, остальные по другим предметам.
Челябинская область
Вокруг Челябинска появится зеленый пояс из лесов и парков. Как пишет kursdela.biz, по распоряжению губернатора региона в этой зоне будет запрещена коммерческая застройка.
Хакасия
Пассажир самолета из Абакана погиб после экстренной посадки в Тюмени. Как пишет newkhakassia.online, медикам позвонили 2 августа в 10:27 по местному времени, врачи были в аэропорту через 18 минут. Пассажиру провели сердечно-легочную реанимацию, но спасти его не удалось.
ХМАО
В Сургуте орудуют подростки-живодеры. Как сообщает muksun.fm, из заметили очевидцы на территории ТСН Прибрежное-1. По словам местных жителей, подростки стреляют по кошкам и собакам из “воздушек”. В соцсетях разгневанные югорчане требуют найти стрелков.
Белгородская область
Чемпион мира по шахматам Карпов приедет в Белгород на открытый турнир. Как сообщает bel.ru, мероприятие состоится 6 августа. Победитель турнира получит 30 тыс. рублей.