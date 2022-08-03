Легендарный Карпов в Белгороде и древнее захоронение в Омской области: главные новости регионов РФ

В 2022 году из Башкортостана уехали 46,2 тысячи человек, что в 2 раза больше к уровню 2021 года. Миграционная убыль составила 2,1 тысячи человек, в 2021 году – 1,3 тысячи человек, пишет mkset.ru. В целом по стране данный показатель достиг 75,2 тысячи человек. При этом в Татарстане наблюдается прирост населения на 2,3 тысячи человек, по данным с января по май 2022 года.