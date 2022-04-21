Легендарная Toyota c 67-летней историей станет кроссовером в гибридном и электрическом вариантамх

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Toyota планирует запустить новую версию известной модели Crown для Японии, Китая и Северной Америки. Из седана автомобиль превратится в кроссовер. Модель Crown берёт своё начало в 1955 году.

Кроссовер будет доступен дорожник в различных исполнениях. Источники сообщают, что обычный гибрид Crown поступит в продажу летом 2023 года во всех вышеупомянутых регионах, тогда как подключаемый гибрид предназначен для внутреннего рынка.

По словам двух источников, полностью электрическая модель должна быть запущена в начале 2024 года, при этом автопроизводитель ещё не определился со странами, в которых будет продаваться модель.





Кроме того, сообщается, что Toyota также выпустит полностью обновленную версию седана Crown этим летом. И внедорожник, и седан будут производиться на заводах в Toyota в Японии.

Crown стал первым автомобилем Toyota, экспортированным в Соединенные Штаты в 1958 году. Два года спустя Toyota была вынуждена приостановить экспорт, поскольку двигатель Crown не мог развивать скорость, необходимую для американских автострад.

Toyota продала более 200 000 седанов Crown в 1990 году, в разгар экономического бума в Японии, но к прошлому году годовой объем продаж на внутреннем рынке сократился до 21 000.