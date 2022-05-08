Легендарная группа U2 выступила в киевском метро

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Ирландская группа U2 выступила на станции метро «Крещатик» в Киеве. Видео импровизированного концерта появилось в Сети.
Для музыкантов организовали площадку с оборудованием и сценическим светом. Боно и Эдж исполнили главные хиты U2, порадовав украинских поклонников.
Ранее на Украину вместе с представителями ООН приезжала голливудская актриса Анджелина Джоли. Звезда произвела настоящий фурор в одном из львовских кафе, где заказала себе круассан и кофе.
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