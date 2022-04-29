Леди Гага рассказала о поездках в Россию: “Как были тупыми, так и остались”

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Леди Гага

Леди Гага во время своего выступления в Лос-Анджелесе пообщалась с поклонниками, вспомнила о своих поездках в Россию и назвала русских “тупыми”. Видео с концерта Леди Гаги распространилось в твиттере (заблокирован в России).

Им нужно было арестовать меня в России, пока у них была возможность. Я сказала им надеть на меня наручники, я приехала с конвоем. Они как были тупыми тогда, такими и остались, — заявила певица.

Певица имела в виду свой концерт в России в 2012 году, когда она произнесла со сцены речь в поддержку ЛГБТ-сообщества и предложила ее за это арестовать. Незадолго до этого в России был принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ несовершеннолетним. Тогда певицу никто не арестовал, хотя после выступления Леди Гаги началась проверка по инициативе депутата Госдумы Виталия Милонова. Ранее, в 2009 году, Леди Гага тоже была на грани ареста после того, как прошлась по Красной площади полуобнаженной.

Слова певицы уже раскритиковали ее российские поклонники, которые оставили в твиттере и ее инстаграме* много негативных комментариев.

Кроме гневных высказываний, Леди Гаге припомнили и скандал после разрыва модели российского происхождения Ирины Шейк и актера Брэдли Купера — певицу называли разлучницей.

Никак не можешь простить Иру нашу и бесишься? Ирина все равно круче, — пишут российские поклонники в соцсетях.



Другие поклонники заявили, что подобное поведение недопустимо для медийной личности.

Ранее, в конце февраля, Леди Гага поддержала жителей Украины в связи с началом военной спецоперации РФ и опубликовала пост в их поддержку в инстаграме*.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией