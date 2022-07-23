Лечащий врач Байдена: политик страдает от ломоты в теле и кашля

Состояние президента США Джо Байдена, который заразился коронавирусом, продолжает улучшаться. Об этом заявил его лечащий врач Кевин О’Коннор.
Доктор отметил, что пульс, кровяное давление и температура главы государства остаются в норме. Кроме того, уровень кислорода в крови находятся на превосходном уровне.
«Первичные симптомы президента, хотя и стали менее выраженными, сейчас включают больное горло, насморк, кашель с мокротой и ломоту в теле», – сказал О’Коннор.
Ранее журналистка Ольга Скабеева опубликовала видео с охрипшим Джо Байденом. По ее словам, заболевание главы государства дает о себе знать.