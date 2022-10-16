Ле Пен осудила заявление Борреля о «мощном военном ответе» ЕС на возможный ядерный удар РФ

Глава евродипломатии ранее сделал громкое заявление о том, что атака России в отношении Украины с применением ядерного оружия вызовет незамедлительный не ядерный, но «мощный военный ответ» ЕС, который может стать «уничтожительным» для ВС РФ. Ле Пен жестко осудила высказывание Борреля и отметила, что он не стремится найти пути решения украинского конфликта для установления мира.