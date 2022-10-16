Ле Пен осудила заявление Борреля о «мощном военном ответе» ЕС на возможный ядерный удар РФ

Лидер партии «Национальный фронт» в парламенте Франции Мари Ле Пен осудила слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о «мощном ответе» Запада на возможный ядерный удар России по Украине.
Глава евродипломатии ранее сделал громкое заявление о том, что атака России в отношении Украины с применением ядерного оружия вызовет незамедлительный не ядерный, но «мощный военный ответ» ЕС, который может стать «уничтожительным» для ВС РФ. Ле Пен жестко осудила высказывание Борреля и отметила, что он не стремится найти пути решения украинского конфликта для установления мира.
«Мы должны сохранять дипломатию, поскольку заявления Борреля говорят нам о том, что, если бы именно он принимал решения за нас, Франция бы уже была втянута в конфликт», — цитирует лидера крайне правой партии Франции РИА Новости.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.