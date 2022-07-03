Le Monde: Запад попал в изоляцию, пытаясь навредить России

Как отметил автор статья Марка Семо, последние события на мировой арене, в том числе выступление президента Украины Владимира Зеленского перед представителями Африканского союза, показывают, что далеко не во всем мире согласны с «безоговорочной» поддержкой Киева. Аналогичная позиция у Латинской Америки и Ближнего Востока.