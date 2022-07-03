Le Monde: Запад попал в изоляцию, пытаясь навредить России

Страны Запада, попытавшиеся выступить сообща против России, оказались в изоляции от мира. Западные государства фактически остались в одиночестве, отмечает французское издание Le Monde.
Как отметил автор статья Марка Семо, последние события на мировой арене, в том числе выступление президента Украины Владимира Зеленского перед представителями Африканского союза, показывают, что далеко не во всем мире согласны с «безоговорочной» поддержкой Киева. Аналогичная позиция у Латинской Америки и Ближнего Востока.
«От Африки до Азии и Латинской Америки расширяется лагерь стран, которые не хотят выбирать между Западом и Россией», — констатировал аналитик, указав, что государства Запада оказались в одиночестве, «градус» которого постепенно увеличивается.
Семо добавил, что страны интересуют проблемы экономики, продовольствия, а не тонкости ситуации на Украине. При этом даже союзники США — ОАЭ, Израиль и Саудовская Аравия — отказываются вводить санкции против России