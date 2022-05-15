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    Le Monde подтвердила подлинность видео с расправой украинских военных над пленными

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Le Monde подтвердила подлинность видео с расправой украинских военных над пленными

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    globallookpress.com/Vincenzo Circosta/Keystone Press Agency

    Достоверность видео с расправой военных ВСУ над российскими военнопленными подтверждена журналистами Le Monde. Об этом сообщает посольство РФ во Франции.

    Диппредставительство отмечает, что Le Monde в сотрудничестве с независимыми следователями подтвердили подлинность видеозаписи. На них запечатлены бесчинства украинских военнослужащих над российскими военнопленными.

    Посольство также опубликовало сам видеоматериал. Дипломаты предупреждают, что видео содержит крайне шокирующие кадры.

    Речь идет о ролике, сделанном в конце марта, когда ВС России отводили свои войска от Киева. Видео получило широкое распространение в соцсетях.

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