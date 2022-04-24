Le Monde: Израиль и Палестина отказались поддерживать санкции против РФ под влиянием США

Авторы материала

обратили внимание, что Израиль и Палестина храбро бросили вызов Соединенным

Штатам, отказавшись под их влиянием поддерживать санкции в отношении РФ. По

мнению аналитиков, Тель-Авив решил в сложившейся ситуации подумать об интересах

собственных граждан, поэтому не стал рвать связи с Москвой.