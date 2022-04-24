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    Le Monde: Израиль и Палестина отказались поддерживать санкции против РФ под влиянием США

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Le Monde: Израиль и Палестина отказались поддерживать санкции против РФ под влиянием США

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    Федеральное агентство новостей

    Израиль и
    Палестина испытывают сегодня схожее замешательство в отношении украинского
    конфликта, но поддерживать антироссийский курс США они отказались. Об этом
    пишет Le Monde.

    Авторы материала
    обратили внимание, что Израиль и Палестина храбро бросили вызов Соединенным
    Штатам, отказавшись под их влиянием поддерживать санкции в отношении РФ. По
    мнению аналитиков, Тель-Авив решил в сложившейся ситуации подумать об интересах
    собственных граждан, поэтому не стал рвать связи с Москвой.

    Власти
    Палестины также не стали бросаться агрессивными заявлениями в адрес России. Причина может состоять в том, что они испытывают ностальгию по миру, «где влияние
    Кремля могло стать противовесом влиянию Белого дома», заключили авторы материала.

    Вынужденная
    спецоперация по защите республик Донбасса началась 24 февраля. В ее рамках проводится
    денацификация и демилитаризация Украины.

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