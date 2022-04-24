Le Monde: Израиль и Палестина отказались поддерживать санкции против РФ под влиянием США

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Израиль и
Палестина испытывают сегодня схожее замешательство в отношении украинского
конфликта, но поддерживать антироссийский курс США они отказались. Об этом
пишет Le Monde.
Авторы материала
обратили внимание, что Израиль и Палестина храбро бросили вызов Соединенным
Штатам, отказавшись под их влиянием поддерживать санкции в отношении РФ. По
мнению аналитиков, Тель-Авив решил в сложившейся ситуации подумать об интересах
собственных граждан, поэтому не стал рвать связи с Москвой.
Власти
Палестины также не стали бросаться агрессивными заявлениями в адрес России. Причина может состоять в том, что они испытывают ностальгию по миру, «где влияние
Кремля могло стать противовесом влиянию Белого дома», заключили авторы материала.
Вынужденная
спецоперация по защите республик Донбасса началась 24 февраля. В ее рамках проводится
денацификация и демилитаризация Украины.