Le Figaro: нефтяное эмбарго на поставки из РФ заставит Евросоюз играть в «музыкальные стулья»

Он отметил, что на фоне запрета на закупку российской нефти цены в Европе побивают все рекорды. В то же время у РФ есть прекрасная возможность перенаправить поставки в Азию. Так, Индия уже нарастила закупку нефти у России — страна теперь занимает второе место по поставкам.