Le Figaro: нефтяное эмбарго на поставки из РФ заставит Евросоюз играть в «музыкальные стулья»

Эксперт по энергетике Жан-Пьер Фавеннек в интервью для французского издания Le Figaro заявил, что эмбарго Евросоюза на поставки нефти из РФ приведет к серьезным последствиям и изменит мировой рынок.
«Я склоняюсь к тому, что с введением эмбарго Россия будет продавать меньше нефти в Европу, но она могла бы попытаться продать ее в Китай и особенно в Индию», — заявил Фавеннек.
Он отметил, что на фоне запрета на закупку российской нефти цены в Европе побивают все рекорды. В то же время у РФ есть прекрасная возможность перенаправить поставки в Азию. Так, Индия уже нарастила закупку нефти у России — страна теперь занимает второе место по поставкам.
«Можно рассчитывать на игру в “музыкальные стулья” (В каждом раунде игры выбывает очередной участник. — Прим. ред.): Россия отправит свою нефть в Китай, Индию и другие страны-получатели, но они больше не будут брать нефть на Ближнем Востоке, а ЕС сможет иметь значительные объемы нефти из этого региона», — рассказал Фавеннек.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.