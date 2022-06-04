«У Зеленского есть только два варианта: пожизненное заключение или физическое и окончательное устранение. Это говорю не я, а все (100%) украинцы и русские, с которыми мне удалось обсудить конфликт. А я им доверяю»;«Не верьте, что Зеленский по прозвищу “мясник Украины” совсем один. У него целая армия киллеров, в том числе батальон “Азов”*, который совершал преступления в Донбассе», — пишут читатели французского портала.