Le Figaro: французы устали заботиться о поселившихся в их домах украинских беженцах

Жан-Мишель Алликс, также принявший беженцев к себе в квартиру, пожаловался, что его месячные расходы выросли более чем в пять раз. По его словам, украинцы не могут найти работу, потому что не говорят на французском. Из-за этого вся забота и ответственность за них ложится на граждан страны.