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Порядка 70 тысяч украинцев прибыли во Францию после начала российской спецоперации. В свои дома их приняли граждане страны, которые теперь чувствуют изнурение и разочарование от таких соседей, сообщило Le Figaro.
Власти Франции платят беженцам пособие в размере 426 евро в месяц, однако этих средств не хватает для нормальной жизни. По словам Софи Ажье, принявшей у себя украинцев, гостей приходится одевать и кормить на собственные средства, потому что правительство отказывает в какой-либо помощи.
«Нам казалось, что помочь необходимо. Мы знали, что примем семью безвозмездно: с другой стороны, мы не задумывались о том, что на помощь им придется затрачивать бесконечное время и средства», — поделилась женщина.
Жан-Мишель Алликс, также принявший беженцев к себе в квартиру, пожаловался, что его месячные расходы выросли более чем в пять раз. По его словам, украинцы не могут найти работу, потому что не говорят на французском. Из-за этого вся забота и ответственность за них ложится на граждан страны.