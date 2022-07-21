Le Figaro: Евросоюз забыл об уроке блокады Великобритании 1806 года

Европа должна была вспомнить разрушительные последствия континентальной блокады Великобритании в 1806 году, когда вводила санкции против РФ. Об этом пишет Le Figaro.
Французский экономист Оливье Де Мейзон Руж напомнил, что последствия блокады, введенной Наполеоном в 1806 году, оказались контрпродуктивными. Сырье и станки были в дефиците, а продажи за пределами Европы так и не были замещены.
Эксперт указал, что отрезанная от рынков Европы Британская империя была вынуждена наладить торговлю с заокеанскими партнерами. В дальнейшем это пошло стране на пользу. В свою очередь Франция потеряла позиции морской державы, что позволило США нарастить мощь.
Ранее Франция заблокировала санкции ЕС против российского производителя титана «ВСМПО-Ависма». Об этом информирует «Царьград».