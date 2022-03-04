ЛДПР сообщила о стабильном состоянии Жириновского

ЛДПР сообщила о стабильном состоянии Жириновского Новости
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Состояние главы фракции ЛДПР Владимира Жириновского, который ранее заболел, в данный момент остается стабильным. Соответствующей информацией поделились в пресс-службе партии.

Пресс-центр партии подчеркнул, что многие параметры организма лидера ЛДПР в целом пришли в норму. Однако Жириновский все еще нуждается в наблюдении медиков. Это необходимо, чтобы глава партии вышел из болезни без последствий, отметили в пресс-службе.

Медики доставили лидера ЛДПР в клинику 2 февраля. Жириновский находится в московской Центральной клинической больнице. Позже его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Для этого политика ввели в медикаментозный сон. В связи с этим врачи не могут сделать депутату операцию, которая необходима.

 
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