ЛДПР предложила проект закона об автолавках для фермерских хозяйств

globallookpress/Pavel Kashaev, Павел Кашаев Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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globallookpress/Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Депутаты Государственной думы Ярослав Нилов и Борис Пайкин, а
также группа парламентариев от ЛДПР и три сенатора внесли в ГД проект закона о
реализации производителями собственной сельхозпродукции с нестационарного
торгового объекта.

Текст законопроекта гласит, что граждане, которые создали
фермерское хозяйство, могут реализовывать свои товары в порядке, установленным
настоящим федеральным законом, с нестационарных торговых точек, находящихся в
государственной или муниципальной собственности.

В документе сказано, что нестационарная точка должна быть
оборудована так, чтобы сохранялось качество и безопасность товаров. Об этом
сообщили РИА
Новости.

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