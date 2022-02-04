ЛДПР предложила повысить ежемесячные выплаты по уходу за инвалидами

Депутаты Госдумы от Либерально-демократической партии (ЛДПР) предложили повысить ежемесячные выплаты по уходу за инвалидами до 13 тыс. рублей. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале замруководителя фракции Ярослава Нилова.

Члены политсилы в пятницу внесут в Госдуму законопроект с данной инициативой. Помимо повышения самого размера выплат, они предложили ежегодную индексацию данного пособия. По их словам, необходимо исходить из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Коэффициент будет определяться Правительством России.

Депутаты также высказались за предоставление права неработающим родителям (усыновителям) или опекунам (попечителям), которые ухаживают за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы «на получение ежегодно индексируемой ежемесячной выплаты в размере 13 000 рублей, что сопоставимо с прогнозируемой величиной МРОТ в 2023 году».

Кроме того, в документе затронут и вопрос выплат проживающих на Крайнем Севере и приравненных к ним местностям. Согласно инициативе, пособия по уходу за инвалидами в этих регионах должны быть увеличены на районный коэффициент, применяемый при определении размеров пенсии.

Ранее издание URA.RU сообщило, что член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб анонсировала индексацию пенсий в апреле 2022 года. Это коснется социальных выплат.

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