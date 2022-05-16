ЛДПР подготовила законопроект о компенсации 50% ЖКХ участникам боевых действий

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Законопроект о компенсации участникам боевых действий 50% коммунальных платежей внесут в Госдуму 16 мая. Авторами документа выступили депутаты от ЛДПР и несколько сенаторов.
Сейчас ветераны боевых действий могут рассчитывать на 50% компенсации расходов на оплату жилого помещения и взноса на капитальный ремонт. Однако компенсация расходов на оплату коммунальных услуг для этой категории граждан не предусмотрена, пояснил депутат ЛДПР Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.
Поправки предлагается внести в закон «О ветеранах». В случае их принятия участникам боевых действий компенсируют часть затрат на коммунальные услуги, электроэнергию и топливо в домах, в которых отсутствует центральное отопление. Законопроект может вступить в силу с 2023 года.
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