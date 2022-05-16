ЛДПР подготовила законопроект о компенсации 50% ЖКХ участникам боевых действий

Сейчас ветераны боевых действий могут рассчитывать на 50% компенсации расходов на оплату жилого помещения и взноса на капитальный ремонт. Однако компенсация расходов на оплату коммунальных услуг для этой категории граждан не предусмотрена, пояснил депутат ЛДПР Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.