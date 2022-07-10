ЛДПР инициировала замену термина «президент» на «правитель» в России

«Название должности главы государства всегда нас смущало. Термин “президент” в значении главы исполнительной власти впервые использовался лишь в конце 18 века в США, и много позже (он) расползся по всему миру. В нашей стране это по историческим меркам вообще новое слово, и, пока оно не укоренилось окончательно, можно его спокойно заменить. Например, на словосочетание “глава государства” или слово “правитель”. И то, и другое понятнее русскому уху», — считают в ЛДПР.