ЛДПР инициировала замену термина «президент» на «правитель» в России

Представители ЛДПР выступили против использования слова «президент» в России. Об этом сообщили в пресс-службе думской фракции.
Как уточнили в РИА Новости, ЛДПР инициировала замену термина «президент» на «правитель». Это необходимо сделать, пока иностранное слово «не укоренилось окончательно», пояснили в партии.
«Название должности главы государства всегда нас смущало. Термин “президент” в значении главы исполнительной власти впервые использовался лишь в конце 18 века в США, и много позже (он) расползся по всему миру. В нашей стране это по историческим меркам вообще новое слово, и, пока оно не укоренилось окончательно, можно его спокойно заменить. Например, на словосочетание “глава государства” или слово “правитель”. И то, и другое понятнее русскому уху», — считают в ЛДПР.
Ранее политики уже предлагали соответствующее изменение. ЛДПР представила такую поправку в Конституцию еще в 2020 году. Тогда инициатива не была поддержана.